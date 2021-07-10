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У сотрудницы, принимавшей сборную Великобритании в Токио, обнаружили коронавирус

У сотрудницы, принимавшей сборную Великобритании в Токио, обнаружили коронавирус
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Японская сотрудница, которая отвечала за приём национальной команды Великобритании в Токио, сдала положительный тест на коронавирус.

Тест был сделан до приезда команды, однако до того, как стал известен положительный результат, женщина проработала со сборной в течение восьми часов.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.

Организаторы Олимпиады рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.

Также планируется проводить все мероприятия после 9 часов вечера без зрителей, включая церемонии открытия и закрытия.

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