Винер-Усманова — о переживаниях: я же робот такой, который завели 20 лет назад

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова поделилась своими эмоциями в преддверии Игр в Токио.

«Есть ли мандраж перед Токио? Нет, я же робот такой, который завели 20 лет назад. Что вы меня спрашиваете? Всё и так ясно. Не мандраж, а ответственность огромная. Когда я получала звезду Героя России из рук президента, мне было очень стыдно, потому что я работаю нормально, получаю от своей работы удовольствие. И только тогда, когда президент сказал, что у этих людей, которых наградили, есть чувство ответственности, я немножко успокоилась. Есть колоссальная ответственность перед страной и, самое главное, перед людьми, которые за нас болеют. Мне присылают отзывы простых людей, и просто стыдно, если мы не сделаем всё, что нужно. Есть ли настрой на победу? А у нас другого настроя не бывает. У нас настрой не на победу, а на очень серьёзную работу. Работать, работать и работать. У меня шестилетний племянник говорит, что нужно постоянно работать, даже если не получается, даже если бог говорит, что у тебя ничего не получится. И вот нужно продолжать, пока бог тебя не пожалеет, тогда у тебя получится. На это мы и рассчитываем», — приводит слова Винер-Усмановой агентство «РИА Новости».

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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