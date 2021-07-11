Дина Аверина: ставлю себе главную цель такую — дожить до Олимпийских игр

Тринадцатикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина рассказала про ожидания от Игр в Токио.

«Я пока не хочу представлять и думать о поездке в Токио, потому что там будут сумасшедшие нагрузки, сумасшедшие тренировки. Ставлю себе главную цель такую — дожить до Олимпийских игр. Нужно хорошо подготовиться и там победить. Главное — не думать. Вспоминаю, как мы с Аришей ехали на первый чемпионат мира и не думали, что это чемпионат мира. Это просто обычные соревнования, главное — выступать спокойно, показывать всё, чему мы научились. Нужно быть спокойными и уверенными в себе. У нас было несколько онлайн-турниров без зрителей. Сначала было не по себе, как-то тихо, никто не поддерживал, особо не переживали. А сейчас уже привыкли, то есть я особо не замечаю. Если зрителей нет, я в голове себе представляю, что они есть, они всегда душой и мыслями со мной, всегда поддерживают», — приводит слова Авериной агентство «РИА Новости».

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.