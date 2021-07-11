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Алла Шишкина — о выступлении синхронисток: не стоит вешать медали заранее

Алла Шишкина — о выступлении синхронисток: не стоит вешать медали заранее
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Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала об ожиданиях от выступления сборной России на Играх в Токио.

«Не стоит вешать медали заранее.

Да, последние пять Олимпийских игр российское синхронное плавание уверенно держит первое место. Да, у нас самые лучшие тренеры и самые сильные спортсмены. Да, мы пашем по 10 часов в день, 10 месяцев в году.

Но! Спорт – это спорт, и он подчас непредсказуем. Я уже рассказывала вам о спортсменке из японской команды, которая потеряла сознание в финале Олимпийских игр 2008 года, рассказывала про травмы в синхронном плавании, про отключение музыки и многое, многое другое.

Поэтому когда вы говорите: «Мы не сомневаемся в вашей победе!»; «Да у вас точно золото»; «Записываем в копилку вашу медаль», помните, что вы тем самым обесцениваете ту работу, те пот, кровь, слёзы и лишения, через которые мы проходим, чтобы заработать эти самые медали.

И мы никогда не думаем, что едем на соревнования только за золотом, мы всегда едем бороться. Делать всё возможное, чтобы показать тот уровень, который мы наработали за время тренировок. Потому что спорт непредсказуем. И случиться может всё что угодно.

Если хотите поддержать, не пишите, что уверены в победе, напишите, что будете за нас молиться и верить только в лучшее», – написала Шишкина в своём «инстаграме».

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