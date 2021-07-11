Олимпийская чемпионка Шишкина рассказала о пользе и вреде секса перед соревнованиями

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала о влиянии секса на выступление спортсменов.

«Не раз получала в директ просьбы написать об этом подробный пост. Спорная и волнующая тема, которая в моём опросе в «сториз обошла две другие, не менее интересные. Видимо, Зигмунд Фрейд всё же был прав.

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Начнём с мужчин: за мышечную силу в мужском организме отвечает гормон тестостерон. Соответственно, чем его больше, тем лучше. Это с одной стороны, но касается это тех видов спорта, где мышечная сила играет важнейшую роль, например, единоборства, тяжёлая атлетика и пауэрлифтинг. Таким видам показано недельное воздержание и накопление этого гормона.

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С другой стороны, тем видам, для которых более важна скорость реакции и стратегическое мышление, выброс тестостерона перед стартом, наоборот, показан, а значит, разрядка в виде секса пойдёт только на пользу. Это, например, гольф, кёрлинг, некоторые амплуа в игровых видах спорта и т.д.

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Исследования показывают, что уровень тестостерона у каждого мужчины очень индивидуален, не всегда зависит от конкретной физической активности. Также стоит учитывать и то, что после полового акта уровень этого гормона у одного восстановится быстрее, а у другого медленнее. А значит, все ограничения или, наоборот, показания весьма условны.

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Женщины более эмоциональны и более выносливы, нежели мужчины. Зачастую имеют меньший объём мышечной массы и невысокий показатель тестостерона, который на фоне возбуждения повышается. Но при достижении пика и полной разрядки этот показатель снова снижается. Секс без оргазма перед соревнованиями подойдёт тем, кому важна мышечная сила для достижения наилучшего результата.

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Тестостерон также отвечает за так называемую «спортивную злость» и «агрессию». Если вы чувствуете, что такой настрой помогает вам выступать лучше, то воздержитесь от секса.

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Спорт — это преодоление себя и сила воли. А морально-волевые качества всегда связаны с психоэмоциональным состоянием. Неважно: мужчина вы или женщина. Если вы чувствуете себя счастливым, правильно и полноценно питаетесь, не ограничиваете себя ни в каких аспектах и не тратите ресурс на диету, воздержание и другие ограничения, то и преодолевать трудности вам будет проще», — написала Шишкина в своём «инстаграме».

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