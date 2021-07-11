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Анна Сидорова рассказала, как секс влияет на кёрлингистов перед Олимпийскими играми

Анна Сидорова рассказала, как секс влияет на кёрлингистов перед Олимпийскими играми
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Серебряный и четырежды бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы по кёрлингу Анна Сидорова отреагировала на пост Аллы Шишкиной, посвящённый особенностям секса у спортсменов.

«Среди моих знакомых кёрлингистов секс перед играми мешает: становится меньше сил и теряется тонкая мышечная чувствительность, которая в нашем виде спорта очень важна», — написала Сидорова в комментариях к записи Шишкиной.

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