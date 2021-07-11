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Российские прыгуны в воду успешно сдали тесты на коронавирус в Японии

Российские прыгуны в воду успешно сдали тесты на коронавирус в Японии
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Сборная России по прыжкам в воду прибыла в Японию для тренировочного сбора и участия в Олимпийских играх, все тесты дали отрицательный результат на коронавирус. Об этом сообщил начальник команды Эдуард Феоктистов.

Сборная России по прыжкам в воду проведёт тренировочный сбор в Канадзаве. Планируется, что из Канадзавы команда отправится в Токио 19 июля.

«Все тесты на въезде отрицательные, ребята едут в Канадзаву», — цитирует Феоктистова агентство «РИА Новости».

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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