Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Олимпийские игры 2036 года могут пройти в Стамбуле

Олимпийские игры 2036 года могут пройти в Стамбуле
Комментарии

Культурный и финансовый центр Стамбула планирует принять участие в тендере на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр 2036 года. Об этом сообщил мэр Стамбула Экрем Имамоглу.

«Мы сосредоточены на самой главной цели — предоставить Стамбулу то место, которое он должен занять в спортивной системе координат. Крупные спортивные клубы Стамбула, такие как «Фенербахче», «Галатасарай» и «Бешикташ», обязаны объединиться и организовать все крупные международные соревнования в городе. С распространением олимпийского движения Стамбул объединится вокруг общих ценностей. Олимпизм примет мирный характер вместо того, чтобы представлять собой постоянное соперничество», — приводит слова политика издание Xinhua.

Новость по теме
Анна Сидорова рассказала, как секс влияет на кёрлингистов перед Олимпийскими играми
Новость по теме
Олимпийская чемпионка Шишкина рассказала о пользе и вреде секса перед соревнованиями
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021