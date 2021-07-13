Поздняков: к Играм 2024 года с российских легкоатлетов будут сняты ограничения

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал недопуск российских легкоатлетов на Олимпиаду.

«В соответствии с той дорожной картой, которая согласована между World Athletics и ВФЛА, к 2022 году могут произойти изменения. Я уверен, что к Играм 2024 года с российских легкоатлетов будут сняты ограничения. Хотелось бы большей солидарности и большей консолидации усилий всех представителей лёгкой атлетики, потому что в настоящий момент возникает ощущение, что текущий статус всех устраивает. Нам надо думать не о том, сколько атлетов поедут сейчас на Олимпийские игры, а сколько поедут на следующие», — сказал Поздняков в эфире канала «Матч ТВ».

Ранее премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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