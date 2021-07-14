Светлана Ромашина: что будет на новых купальниках? Балалайка, её не запретили

Пятикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, которая выступает в дуэте со Светланой Колесниченко, ответила на вопрос, что будет изображено на купальнике сборной России на Олимпиаде в Токио.

«Что будет на новых купальниках? Балалайка (смеётся). Её не запретили, балалайка будет», — приводит слова Ромашиной Sport24.

Ранее сообщалось, что сборной России по синхронному плаванию запретили выступать в купальниках с изображением медведя на летней Олимпиаде в Токио.

Напомним, российским спортсменам из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) запрещено демонстрировать государственную символику, на соревнованиях они будут представлять команду Олимпийского комитета России (ОКР). Летняя Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.