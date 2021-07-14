В Федерации регби России прокомментировали инцидент с заражением коронавирусом в сборной

Пресс-секретарь Федерации регби России Антон Хализов прокомментировал то, что женская олимпийская сборная России по регби, которая готовится к Олимпиаде в Токио, изолирована в Японии на два дня из-за коронавируса у сотрудника команды.
«Девушки уже сдали тесты на коронавирус. Если всё будет нормально и все результаты окажутся отрицательными, то уже через два дня они приступят к тренировочному процессу и войдут в обычный режим. Таким образом, ближайшие два дня они будут сдавать тесты каждый день.
Как выглядит их карантин? Все сидят по своим номерам, никто не выходит, и еду им приносят прямо в номер. Обычный карантин, как у нас всегда предусмотрено. Даже когда у нас на сборы заезжают, четыре или пять дней команды должны сидеть на карантине. Даже на российских базах такое есть», — цитирует Хализова «Р-Спорт».
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