Российские регбистки, помещённые на карантин в Японии, сдали отрицательные тесты на ковид
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Генеральный менеджер женской сборной России по регби Алексей Грамотнев рассказал о результатах тестов на коронавирус у команды, которая вчера, 13 июля, была изолирована в Японии из-за случая заражения у одного из сопровождавших её сотрудников. Российские регбистки находятся в городе Мунаката в префектуре Фукуока.
«Сейчас пришёл отрицательный результат у всех. Это был первый тест. Завтра будет ещё один. Надеемся, что всё будет хорошо. У всей команды, у всего персонала», — приводит слова Грамотнева «РИА Новости».
Олимпийская сборная России начнёт турнир по регби-7 на Олимпиаде в Токио (Япония) матчем с командой Великобритании, который состоится 29 июля. Также россиянки в группе А сыграют с Кенией и Новой Зеландией.
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