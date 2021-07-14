Получивший нейтральный статус прыгун с шестом Моргунов не сможет выступить на ОИ в Токио

Исполняющая обязанности президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Ирина Привалова рассказала, по какой причине получивший нейтральный статус прыгун с шестом Тимур Моргунов не сможет выступить на Олимпийских играх в Токио (Япония).
«У нас не было возможности объявить расширенную заявку. Мы должны были объявить десятку по решению совета World Athletics без права замены, поэтому включить Моргунова в состав уже не удастся», — приводит слова Приваловой «РИА Новости».
Напомним, из-за того, что ВФЛА лишена полноценного статуса во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), Россия имеет право отправить на Олимпиаду только десять легкоатлетов, они будут выступать там в нейтральном статусе.
24-летний Моргунов — серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом, чемпион России (2017 год).
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