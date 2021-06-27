Шубенков, Сидорова, Ласицкене и другие получили рекомендацию ВФЛА к участию в Олимпиаде

Стали известны имена десятерых спортсменов, которых тренерский совет Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) рекомендовал включить в олимпийскую заявку на игры в Токио (Япония). Это произошло в Чебоксарах, после завершения чемпионата. Официально десятка будет утверждена в понедельник, 28 июня рабочей группой, которую возглавляет исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.
По информации «Р-Спорт» в неё вошли:
Илья Иванюк (прыжки в высоту),
Анжелика Сидорова (прыжки с шестом),
Михаил Акименко (прыжки в высоту),
Дарья Клишина (прыжки в длину),
Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами),
Илья Шкуренёв (десятиборье),
Василий Мизинов (спортивная ходьба),
Мария Ласицкене (прыжки в высоту),
Эльвира Хасанова (спортивная ходьба),
Валерий Пронкин (метание молота).
Напомним, из-за того, что ВФЛА лишена полноценного статуса во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), Россия имеет право отправить на Олимпиаду только десять легкоатлетов, они будут выступать там в нейтральном статусе.
- 27 июня 2021
-
12:28
-
10:44
-
09:52
-
00:39
- 26 июня 2021
-
23:35
-
23:23
-
22:51
-
21:44
-
21:24
-
21:00
-
20:20
-
20:09
-
18:55
-
17:38
-
15:17
-
14:42
-
14:22
-
00:49
- 25 июня 2021
-
23:43
-
23:14
-
22:01
-
20:34
-
18:59
-
18:45
-
17:57
-
17:36
-
15:34
-
13:11
-
10:00
-
09:32
-
09:28
-
08:08
-
00:23
-
00:10
-
00:07