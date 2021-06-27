Шубенков, Сидорова, Ласицкене и другие получили рекомендацию ВФЛА к участию в Олимпиаде

Стали известны имена десятерых спортсменов, которых тренерский совет Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) рекомендовал включить в олимпийскую заявку на игры в Токио (Япония). Это произошло в Чебоксарах, после завершения чемпионата. Официально десятка будет утверждена в понедельник, 28 июня рабочей группой, которую возглавляет исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

По информации «Р-Спорт» в неё вошли:

Илья Иванюк (прыжки в высоту),

Анжелика Сидорова (прыжки с шестом),

Михаил Акименко (прыжки в высоту),

Дарья Клишина (прыжки в длину),

Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами),

Илья Шкуренёв (десятиборье),

Василий Мизинов (спортивная ходьба),

Мария Ласицкене (прыжки в высоту),

Эльвира Хасанова (спортивная ходьба),

Валерий Пронкин (метание молота).

Напомним, из-за того, что ВФЛА лишена полноценного статуса во Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics), Россия имеет право отправить на Олимпиаду только десять легкоатлетов, они будут выступать там в нейтральном статусе.