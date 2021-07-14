Сальников: будем бороться за право Андрусенко и Кудашева выступить на Олимпийских играх

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников отреагировал на решение Международной федерации плавания (FINA) отстранить российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева от соревнований за обвинения в нарушении антидопинговых правил.

«Мы получили соответствующую информацию от FINA. Будем бороться за права наших спортсменов, чтобы они смогли выступить на Олимпиаде», — приводит слова Сальникова «РИА Новости».

На Олимпийских играх в Токио (Япония) Кудашев должен был выступить на дистанции 200 м баттерфляем, а Андрусенко была включена в состав эстафеты 4 по 200 м вольным стилем.

30-летняя Андрусенко — чемпионка Европы 2012 года на короткой воде, многократная чемпионка России. 25-летний Кудашев — чемпион Универсиады 2019 года на дистанции 200 м баттерфляем, двукратный чемпион Европы, призёр чемпионатов мира и Европы, многократный чемпион России.