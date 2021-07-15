Сборная России по регби-7 вышла из карантина после заражения коронавирусом в команде

Женская сборная России по регби-7 вышла из карантина в Токио и примет участие в Играх.
«Команда сдала тесты, все они отрицательные. Завтра сборная продолжит подготовку к Олимпийским играм», — цитирует представителя пресс-службы Федерации регби России (ФРР) ТАСС.
В июне мужская сборная России по регби-7 стала бронзовым призёром чемпионата Европы, второй этап которого прошёл в Москве.
Затем женская сборная России по регби-7 стала чемпионом Европы, одержав победу на втором этапе турнира в Москве.
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
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