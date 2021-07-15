Депутат Лебедев — о дисквалификации пловцов: это наша вина и проявление разгильдяйства

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал отстранение за нарушение антидопинговых правил двух членов олимпийской сборной России по плаванию — Вероники Андрусенко и Александра Кудашева.

«Давайте не будем во всей своей халатности искать происки Запада. Это называется хорошим словом: русское разгильдяйство. Авось, пронесёт, авось, не заметят, авось, проскочим. Единственный способ борьбы с этим — введение уголовного наказания. На 99% это наша вина, наша недоработка и наше проявление разгильдяйства. Никто специально за нашими спортсменами не охотится, в допинг-пробы кровь не подливают и манипуляции за нашей спиной не устраивают. Есть хоть что-то из того, в чем нас обвиняют, что мы не делали? Мы же молчим. Мы же со всем соглашаемся — значит, оно так и есть. Пора уже наказывать, а мы всё терпим. Видимо, когда президенту все это надоест, он стукнет кулаком по столу и он даст Бастрыкину указание посадить трёх-четырёх чиновников, тогда, поверьте, все истории с допингом закончатся на следующий день. А пока все на это смотрят сквозь розовые очки и продолжают кивать в сторону Запада. Ну что, Байден нам допинг подсунул сейчас в пробы пловцов, гребцов и других спортсменов? Зачем мы смеёмся сами над собой?» — цитирует Лебедева «Газета.Ru».

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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