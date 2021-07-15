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Прибывшие в Токио олимпиец и представитель персонала заразились коронавирусом

Прибывшие в Токио олимпиец и представитель персонала заразились коронавирусом
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Спортсмен, прибывший в Японию для участия в Олимпийских играх в Токио, а также представитель персонала сдали положительные тесты на коронавирус, сообщается на сайте организаторов Олимпийских Игр.

Как отмечается, оба инфицированных являются представителями иностранной делегации. В данный момент они находятся на двухнедельном карантине.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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