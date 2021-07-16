Олимпийская чемпионка Софья Великая рассказала, что удерживает её в спорте

Фехтовальщица Софья Великая, которая будет знаменосцем сборной России на Олимпиаде, рассказала, что удерживает её в спорте.

«Ну вы же знаете, что у меня нет личного золота с Олимпиады. Были два вторых и четвёртое место с трёх предыдущих Игр. Признаюсь, если бы я выиграла олимпийское золото, то давно бы завершила карьеру. Но я не могу уйти, не попробовав добиться этой победы. Тем более, к этому меня подталкивает невероятная поддержка болельщиков. Да, соревнования в Токио будут без зрителей, но я говорю не только о конкретном турнире. Мне приходят столько слов поддержки и добрых пожеланий от совершенно посторонних людей, это настолько мотивирует и вдохновляет, что сложно передать словами. Это как волна, но не та, которая тебя утопит, а та, которая несёт всё выше. Если говорить о цели — тут нечего скрывать. Свой шанс я должна использовать. Но уже нет того волнения, которое присутствовало на моих первых Играх и даже на вторых. Тем более, я олимпийская чемпионка в команде, и те эмоции уже никогда не стереть из памяти», — сказала Великая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.