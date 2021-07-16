Знаменосец Софья Великая: флаг России на Олимпиаде будет немного другим — ну и что?

Фехтовальщица Софья Великая не придаёт особого значения, что на церемонии открытия Олимпиады понесёт не флаг России, а флаг ОКР.
«Будет иметь какое-то значение, что на церемонии открытия я понесу не флаг России, а флаг ОКР? Нет. Я представляю свою страну, а то, что флаг будет немного другим — ну и что? Ведь именно ОКР приложил огромные усилия для того, чтобы на Олимпиаду поехала полноценная команда. Наша задача в Токио — не только показать свой результат, но и поработать на следующие поколения атлетов, которые должны выступать на Играх с флагом и гимном России. Пустые трибуны — это ничего не значит. С трибун всё равно ничего не видно, но ведь нас в трансляции покажут крупным планом. Так что пройдём с гордостью и уверенностью в том, что каждый спортсмен нашей сборной приехал в Токио, чтобы показать свой максимум и даже больше. Уверена, что такой настрой у нас и будет», — сказала Великая в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Шитихину.
Олимпийские игры в Токио пройдут с 23 июля по 8 августа.
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