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В Токио из-за коронавируса госпитализирован член иностранной делегации сразу из аэропорта

В Токио из-за коронавируса госпитализирован член иностранной делегации сразу из аэропорта
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Член делегации олимпийской сборной Нигерии был госпитализирован в Токио из-за заражения коронавирусом, сообщает телеканал NHK.

Тест на ковид, который сдал сопровождающий национальной команды сразу по прилёте в аэропорт Нарита, оказался положительным. Это первый случай госпитализации члена иностранной делегации из аэропорта.

Решение об отправке заражённого в больницу было принято по причине солидного возраста — он старше 60 лет. Также у него имеются хронические заболевания. Однако сама болезнь проходит в лёгкой форме.

Ранее уже сообщалось о заражении коронавирусом спортсменов и членов делегаций, прилетевших в Токио для участия в Олимпийских играх, например, атлетов из Израиля, Уганды и Сербии.

Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.

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