В Токио из-за коронавируса госпитализирован член иностранной делегации сразу из аэропорта

Член делегации олимпийской сборной Нигерии был госпитализирован в Токио из-за заражения коронавирусом, сообщает телеканал NHK.



Тест на ковид, который сдал сопровождающий национальной команды сразу по прилёте в аэропорт Нарита, оказался положительным. Это первый случай госпитализации члена иностранной делегации из аэропорта.



Решение об отправке заражённого в больницу было принято по причине солидного возраста — он старше 60 лет. Также у него имеются хронические заболевания. Однако сама болезнь проходит в лёгкой форме.



Ранее уже сообщалось о заражении коронавирусом спортсменов и членов делегаций, прилетевших в Токио для участия в Олимпийских играх, например, атлетов из Израиля, Уганды и Сербии.



Олимпиада в Токио пройдёт с 23 июля по 8 августа.

Новость по теме Алекс де Минор вынужден сняться с Олимпиады из-за положительного теста на коронавирус