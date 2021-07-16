Алекс де Минор вынужден сняться с Олимпиады из-за положительного теста на коронавирус

Австралийский теннисист Алекс де Минор не выступит на Олимпиаде в Токио из-за положительного результата теста на коронавирус, который спортсмен сдал перед отъездом.
«Мы очень разочарованы за Алекса, и он потрясён тем, что не смог приехать. Он с детства мечтал представлять Австралию на Олимпийских играх, но передал команде свои наилучшие пожелания», — приводит слова главы Олимпийского комитета Австралии Яна Честермана FOX Sports Australia.
Австралиец не имел физических контактов с другими спортсменами с тех пор, как покинул Уимблдон в Лондоне 5 июля. У него был отрицательный результат теста 2 июля после того, как он уехал из Уимблдонского «пузыря». Затем теннисист улетел в Испанию, где у него развились симптомы вируса. Первоначально тест был отрицательным, но 10 июля был зафиксирован положительный результат, а позже и ещё один.
Теперь в сборной Австралии на Олимпийских играх будет девять игроков. Полный список участников турнира можно посмотреть на «Чемпионате».
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