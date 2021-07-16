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Карен Хачанов: подготовка к Олимпиаде началась. Скоро в Токио

Карен Хачанов: подготовка к Олимпиаде началась. Скоро в Токио
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Российский теннисист Карен Хачанов выложил в своём «инстаграме» серию новых фотографий с тренировочного сбора в Южно-Сахалинске по подготовке к Олимпийских играм.

«Приступил к тренировкам. Рад снова вернуться к команде. Подготовка к Олимпиаде началась. Скоро в Токио», — подписал фото Хачанов.

Конечно же, пост не обошёлся без вопроса в комментариях от взволнованного болельщика: «Где Медведев?». На это Карен ответил: «Подъедет в Токио. Не смог прилететь».

В женском одиночном разряде на Олимпийских играх Россию представят Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова и Елена Веснина. В мужском турнире сыграют Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев. В женском парном разряде Елена Веснина выступит вместе с Вероникой Кудерметовой, а в мужском парном Рублёв сыграет с Хачановым, Медведев — с Карацевым.

Фотографии можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Карена Хачанова.

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