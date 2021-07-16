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Елена Веснина — об олимпийском сборе: Даниил Медведев мысленно с нами

Елена Веснина — об олимпийском сборе: Даниил Медведев мысленно с нами
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Российская теннисистка Елена Веснина поделилась серией новых фотографий в «Инстаграме». На них запечатлены члены сборной России, готовящиеся к выступлению на Олимпийских играх. Подготовительные сборы к токийской Олимпиаде проходят в Южно-Сахалинске.

«Олимпийское настроение», — подписала фото спортсменка. На фото, помимо автора поста, присутствуют Карен Хачанов, Аслан Карацев, Андрей Рублёв, Вероника Кудерметова, Анастасия Павлюченкова и Екатерина Александрова, а также тренер Сергей Демехин.

Также Веснина подписала хэштег «Даня мысленно с нами», объясняя отсутствие на фото Даниила Медведева и предвосхищая вопросы болельщиков. Первая ракетка России Медведев проводит тренировки в академии Патрика Муратоглу в Ницце (Франция).

Фотографию можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Елены Весниной.

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