Шамиль Тарпищев раскрыл причины отсутствия Звонарёвой в заявке на Олимпиаду в Токио
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Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил, почему Вера Звонарёва не выступит на Олимпийских играх в Токио.
«У Звонарёвой травма — проблемы с ногой. Она очень хотела играть, но приняла решение, что выступать не будет. Вера была бронзовым призёром, как и её мама. Естественно, она хотела выступать. Второй женской пары у нас не будет. Будет играть Веснина в паре с Кудерметовой», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Таким образом, Россию в женском парном разряде на Олимпиаде представит лишь один тандем, а не два, как было объявлено ранее. В предыдущей заявке Елена Веснина должна была сыграть в паре с Верой Звонарёвой, а Вероника Кудерметова — с Анастасией Павлюченковой.
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