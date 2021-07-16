Сергей Шишкарёв — об Играх в Токио: едем не в самую дружественную страну

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв рассказал об ожиданиях от участия женской сборной в Олимпийских играх в Токио. Российские гандболистки будут защищать титул, который завоевали на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).



«Что говорят о сборной России? Складывается впечатление, что вокруг одни лишь оптимисты, и от нас не ждут ничего, кроме победы. Давайте не будем спешить. К тому же мы едем не в самую дружественную страну: Япония — это всё же не Бразилия. Больше об этом говорить не хочется. Вас инструктировали, и вы всё знаете», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Также Шишкарёв добавил, что группа поддержки у сборной России на трибунах, несмотря на отсутствие зрителей, всё же будет.

«Три преданных, настоящих болельщика точно будут на трибунах. Кто бы что ни запрещал… Мне сказали, что кричать нельзя, но различные жесты японцы наверняка запомнят — мы их научим. Это, конечно, шутка (смеётся). Постараемся на трибунах вести себя прилично. Мы купили два самых больших лэптопа. Рассчитываем связываться с командой. Евгения Васильевича вы точно будете слышать», — сказал Шишкарёв на проводах женской сборной России на Олимпийские игры.

Олимпийские игры в Токио (Япония) пройдут с 23 июля по 8 августа. Сборная России, которая на предыдущей Олимпиаде завоевала золото, сыграет в группе В, где её соперниками являются команды Бразилии, Швеции, Венгрии, Франции и Испании. Российские гандболистки вылетают в Японию в ночь на 18 июля.