«Носки выросли со мной!» Климент Колесников — о ритуалах и талисманах

Известный российский пловец, 21-летний Климент Колесников, который на Олимпийских играх в Токио выступит на трёх личных дистанциях и в эстафетах, рассказал о своих ритуалах и талисманах.

«Стараюсь не думать о таких вещах. Но с 2013 года я ношу одни и те же носки на всех соревнованиях. Они выросли со мной! Вы можете увидеть их на моих фотографиях с соревнований.

Это был подарок от нашей команды, когда мы были в США в тренировочном лагере в 2011-2012 годах — мы встретили там новый год. Поэтому все друг другу дарили подарки, и мне достались эти носки. И сначала я подумал: «Это забавно!» Но потом начал носить их на соревнованиях, и это, наверное, стало моим талисманом.

И ещё, наверное, это мой прыжок в воду перед заплывом на спине — я всегда прыгаю головой вперёд, а не ногами вперёд, как это делают другие. Я начал так делать в 2016 году, потому что если прыгаешь вперёд ногами, то вода может попасть тебе под шапочку. Мне это не нравится, поэтому я начал нырять вперёд головой. Но, пожалуй, это не столько ритуал, сколько удобная привычка», — приводит слова Колесникова пресс-служба МОК.