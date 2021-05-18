«Невероятное чувство». Как «завершивший карьеру» российский пловец установил суперрекорд

Два года назад Клименту Колесникову предсказывали уход из большого спорта. Он опроверг всех скептиков и стал звездой мирового плавания.

Россиянин Климент Колесников установил невероятный мировой рекорд. Ещё никому и никогда не удавалось проплыть 50 метров на спине быстрее 24 секунд. Он стал первым, сделав это на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Колесников побил собственное мировое достижение трёхлетней давности.

«В глубине души я был готов к этому результату»

Колесников поставил невероятный рекорд в полуфинальном заплыве. Табло зафиксировало 23,93 с – так быстро на спине дистанцию 50 метров никто не преодолевал. Предыдущий рекорд – 24,00 с также принадлежал Клименту и был установлен три года назад на чемпионате Европы в Глазго. Тогда Колесникову было всего 18 лет.

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«Это невероятное чувство, — сказал Колесников в интервью ТАСС сразу после рекордного заплыва. — Я думал о том, чтобы побить мировой рекорд, но не концентрировался на этой задаче, главное было занять первое место. Где-то в глубине души я был готов к этому результату, но во время самого заплыва отбросил мысли об этом».

«Тромбоз вены и эмболия»

Сейчас трудно поверить, что два года назад российскому пловцу предрекали завершение карьеры. Телеграм-каналы утверждали, что Колесникову поставлен страшный диагноз «тромбоз вены в руке и эмболия», неизбежна операция, которая приведёт к его уходу из спорта.

Климент действительно попал в больницу, где провёл целый месяц, но диагноз не подтвердился, да и операции никакой не было. В июле 2019 года он уже выступал на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, где завоевал три медали. И, конечно, после того турнира продолжил выступать и дальше.

«На Климента обрушится шквал нагрузки»

В первый же день плавательного турнира на чемпионате Европы Колесников вместе с партнёрами по сборной – Андреем Минаковым, Владиславом Гринёвым и Александр Щёголевым – завоевал золото в королевской эстафете 4 по 100 м вольным стилем. Именно Климент был финишёром в эстафете.

Дистанция 50 м на спине в олимпийскую программу не входит, но Колесников отобрался на Игры-2020 сразу в нескольких дисциплинах. И для тренерского штаба сборной России это головная боль. Главный тренер сборной России Сергей Чепик уже посоветовал спортсмену отказаться от самой короткой кролевой дистанции в Токио.

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«В эстафетах на Климента обрушится просто шквал нагрузки. Как в кролевых, так и в комбинированной. Помимо этого, у нас вакантна дистанция 200 м на спине. Колесников на чемпионате России её не плыл, а Григорий Тарасевич не сумел выполнить норматив. Если Климент захочет проплыть 200 м в Токио, это добавит ему ещё три не самых простых старта — предварительный, полуфинальный и финальный. А кролевой полтинник мало того что проводится под конец Игр, так ещё и очень сложная дистанция. Применительно к Колесникову я бы не стал делать ставку на «полтинник». Возможно, я не прав…» — сказал Чепик в интервью RT.

Чемпионат Европы – отличная возможность для Колесникова попробовать свои силы на нескольких дистанциях кролем и на спине и после этого решить, на что делать ставку в Токио. Континентальное первенство в Будапеште завершится 23 мая.