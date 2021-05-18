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Россиянин Климент Колесников первым в мире проплыл 50 м на спине быстрее 24 секунд – подробности

Россиянин Климент Колесников, мировой рекорд
Ангелина Николаева
«Невероятное чувство». Как «завершивший карьеру» российский пловец установил суперрекорд
Два года назад Клименту Колесникову предсказывали уход из большого спорта. Он опроверг всех скептиков и стал звездой мирового плавания.
Другие / Водные виды спорта 0

Россиянин Климент Колесников установил невероятный мировой рекорд. Ещё никому и никогда не удавалось проплыть 50 метров на спине быстрее 24 секунд. Он стал первым, сделав это на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. Колесников побил собственное мировое достижение трёхлетней давности.

«В глубине души я был готов к этому результату»

Колесников поставил невероятный рекорд в полуфинальном заплыве. Табло зафиксировало 23,93 с – так быстро на спине дистанцию 50 метров никто не преодолевал. Предыдущий рекорд – 24,00 с также принадлежал Клименту и был установлен три года назад на чемпионате Европы в Глазго. Тогда Колесникову было всего 18 лет.

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«Это невероятное чувство, — сказал Колесников в интервью ТАСС сразу после рекордного заплыва. — Я думал о том, чтобы побить мировой рекорд, но не концентрировался на этой задаче, главное было занять первое место. Где-то в глубине души я был готов к этому результату, но во время самого заплыва отбросил мысли об этом».

«Тромбоз вены и эмболия»

Сейчас трудно поверить, что два года назад российскому пловцу предрекали завершение карьеры. Телеграм-каналы утверждали, что Колесникову поставлен страшный диагноз «тромбоз вены в руке и эмболия», неизбежна операция, которая приведёт к его уходу из спорта.

Климент действительно попал в больницу, где провёл целый месяц, но диагноз не подтвердился, да и операции никакой не было. В июле 2019 года он уже выступал на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу, где завоевал три медали. И, конечно, после того турнира продолжил выступать и дальше.

«На Климента обрушится шквал нагрузки»

В первый же день плавательного турнира на чемпионате Европы Колесников вместе с партнёрами по сборной – Андреем Минаковым, Владиславом Гринёвым и Александр Щёголевым – завоевал золото в королевской эстафете 4 по 100 м вольным стилем. Именно Климент был финишёром в эстафете.

Дистанция 50 м на спине в олимпийскую программу не входит, но Колесников отобрался на Игры-2020 сразу в нескольких дисциплинах. И для тренерского штаба сборной России это головная боль. Главный тренер сборной России Сергей Чепик уже посоветовал спортсмену отказаться от самой короткой кролевой дистанции в Токио.

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«В эстафетах на Климента обрушится просто шквал нагрузки. Как в кролевых, так и в комбинированной. Помимо этого, у нас вакантна дистанция 200 м на спине. Колесников на чемпионате России её не плыл, а Григорий Тарасевич не сумел выполнить норматив. Если Климент захочет проплыть 200 м в Токио, это добавит ему ещё три не самых простых старта — предварительный, полуфинальный и финальный. А кролевой полтинник мало того что проводится под конец Игр, так ещё и очень сложная дистанция. Применительно к Колесникову я бы не стал делать ставку на «полтинник». Возможно, я не прав…» — сказал Чепик в интервью RT.

Чемпионат Европы – отличная возможность для Колесникова попробовать свои силы на нескольких дистанциях кролем и на спине и после этого решить, на что делать ставку в Токио. Континентальное первенство в Будапеште завершится 23 мая.

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