Сборная Аргентины назвала состав на Олимпиаду в Токио

Сборная Аргентины определилась с заявкой на Олимпийские игры в Токио (Япония), сообщает Eurohoops. Отметим, что в список вошёл тяжёлый форвард, 41-летний Луис Скола.

Состав сборной Аргентины

Факундо Кампаццо («Денвер Наггетс»), Николас Лапровиттола (свободный агент), Лука Вильдоса («Нью-Йорк Никс»), Николас Бруссино («Гран-Канария»), Леандро Больмаро («Барселона Б», Габриэль Дек («Оклахома-Сити Тандер»), Патрисио Гарино (свободный агент), Хуан Пабло Ваулет (АЕК), Луис Скола («Варезе»), Маркос Делия («Триест»), Тайавек Галицци («Регатас»), Франциско Каффаро (Университет Вирджинии).

Олимпийский баскетбольный турнир пройдёт с 25 июля по 7 августа. Из каждой группы выходят две лучшие команды. Кроме того, места в 1/4 финала получат две лучших сборных, занявших третьи места.

Сборная России по баскетболу не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио. Потерпев два поражения, россияне заняли последнее место в группе и не смогли пробиться в следующую стадию турнира.