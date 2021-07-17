Атлетов, контактировавших с заражёнными, допустят до соревнований при отрицательном тесте

Атлеты, находившиеся в контакте с заразившимися COVID-19, будут допущены к участию в Олимпийских играх в Токио, если получат отрицательный ПЦР-тест. Об этом на пресс-конференции заявила министр Тамайо Марукава. Её слова передало издание Asahi.



Контактировавший с заражённым спортсмен в течение двух недель будет проживать в номере один. Комнату можно будет покидать только для посещения тренировок и соревнований.

Спортсмен будет допущен до состязаний, если сдаст отрицательный ПЦР-тест в течение шести часов до начала запланированного турнира.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.