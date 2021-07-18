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«Мыла нет!» Российские теннисисты оценили номера в олимпийской деревне в Токио

«Мыла нет!» Российские теннисисты оценили номера в олимпийской деревне в Токио
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Сборная России по теннису поделилась впечатлениями от заселения в номера олимпийской деревни в Токио (Япония). Ранее олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в парном разряде Елена Веснина сообщила, что команда потратила 6 часов, чтобы добраться от аэропорта до деревни.

«Карен Хачанов задаёт вопрос, как он будет мыться в этом душе и чем вообще? Мыла нет!», — сказала Елена Веснина в «сториз» своего «инстаграма». «Условия, конечно…», — добавила Анастасия Павлюченкова.

Россию на Олимпиаде представят Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев. Ранее национальная команда находилась в Южно-Сахалинске на тренировочном сборе.

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