«Мыла нет!» Российские теннисисты оценили номера в олимпийской деревне в Токио

Сборная России по теннису поделилась впечатлениями от заселения в номера олимпийской деревни в Токио (Япония). Ранее олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро в парном разряде Елена Веснина сообщила, что команда потратила 6 часов, чтобы добраться от аэропорта до деревни.

«Карен Хачанов задаёт вопрос, как он будет мыться в этом душе и чем вообще? Мыла нет!», — сказала Елена Веснина в «сториз» своего «инстаграма». «Условия, конечно…», — добавила Анастасия Павлюченкова.

Россию на Олимпиаде представят Анастасия Павлюченкова, Елена Веснина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Аслан Карацев. Ранее национальная команда находилась в Южно-Сахалинске на тренировочном сборе.