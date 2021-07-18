Поздняков: ситуация с допингом у гребцов негативно повлияла на имидж российского спорта

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков высказался о допинговом деле гребцов Никиты Моргачёва и Павла Сорина, вскрытие допинг-проб Б которых подтвердило наличие мельдония в их организмах.

«Со спортивной точки зрения решение в отношении гребцов понятно и логично, с точки зрения олимпийской команды этот случай не добавил позитива, а скорее негативно повлиял на имидж российского спорта. Это меня очень расстраивает. Что касается самой проблемы, каждый из тех, кто подозревается, имеет право быть услышанным и дать свои комментарии», — приводит слова Позднякова ТАСС.

Олимпиада в Токио должна была состояться ещё летом 2020 года. Однако из-за пандемии коронавируса планы по проведению соревнований нарушились, и Игры были перенесены на год. Они пройдут с 23 июля по 8 августа, но иностранных болельщиков на соревнованиях не будет. Церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей.