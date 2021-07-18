Берреттини — пятый игрок топ-10 ATP, который пропустит Игры

Финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини не сыграет на Олимпиаде в Токио. Причиной стала травма левого бедра, полученная им на турнире в Лондоне.

До итальянца по разным причинам с Олимпийских игр снялись Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Роджер Федерер и Денис Шаповалов.

Маттео Берреттини — победитель семи турниров ATP, восьмая ракетка мира в одиночном разряде.

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.



Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.