Берреттини — пятый игрок топ-10 ATP, который пропустит Игры
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Финалист Уимблдона-2021 Маттео Берреттини не сыграет на Олимпиаде в Токио. Причиной стала травма левого бедра, полученная им на турнире в Лондоне.
До итальянца по разным причинам с Олимпийских игр снялись Рафаэль Надаль, Доминик Тим, Роджер Федерер и Денис Шаповалов.
Маттео Берреттини — победитель семи турниров ATP, восьмая ракетка мира в одиночном разряде.
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
Новость по темеМаттео Берреттини объяснил, почему он не примет участие в Играх
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