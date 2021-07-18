FINA удовлетворит решение CAS по российским пловцам

Международная федерация плавания (FINA) готова удовлетворить решение CAS, касающееся российских пловцов Кудашева и Андрусенко. Об этом заявил президент федерации Хусейн Аль-Мусаллам.
«FINA полностью признаёт CAS в качестве независимого судебного органа. Мы благодарны суду за оперативное рассмотрение вопроса, поэтому удовлетворим решение CAS. FINA также благодарна ВАДА за усердие в их работе. Как подписант Кодекса ВАДА мы были обязаны тщательно следить за предоставленными материалами. FINA по-прежнему полностью привержена идее о защите чистых спортсменов и продвижении чистых соревнований», — говорится в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте организации.
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
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