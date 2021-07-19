У российских олимпийцев возникли сложности с получением пробирок для тестов на коронавирус
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Многие российские спортсмены, заселившиеся в Олимпийскую деревню в Токио, испытывают затруднение с получением пробирок для сдачи тестов на коронавирус. Об этом рассказал первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР), главный тренер сборной России Ильгар Мамедов.
«Каждый день нужно брать пробирки и плевать в них, но мы пока до этого не дошли. Столкнулись с коллегами из других наших команд, они пытаются пробирки эти получить, но ничего не получается.
Ждём общего собрания, которое наш штаб проводит сегодня, зададим там все вопросы», — приводит слова Мамедова ТАСС.
Ранее Мамедов жёстко раскритиковал условия проживания в Олимпийской деревне. По его словам, это не XXI век, а настоящее средневековье.
Новость по теме«Настоящее средневековье». Федерация фехтования России раскритиковали Олимпийскую деревню
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