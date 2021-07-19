Министерство спорта РФ отправило командам Египта, Алжира и Туниса вакцину «Спутник V»

Министерство спорта Российской Федерации при поддержке Российского фонда прямых инвестиций отправило вакцину «Спутник V» спортсменам сборных команд Египта, Алжира и Туниса.
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и министр по делам молодёжи и спорта Республики Египет Ашраф Субхи договорились о поставке вакцины ещё в мае 2021 года в Каире. Вакцин хватит почти на 3000 спортсменов.
«Россия всегда готова оказывать поддержку нашим международным партнёрам, тем более когда речь идёт о здоровье людей. Международное спортивное сообщество — большая семья, в которой принято помогать друг другу. Уверен, вакцинация спортсменов национальных сборных Египта и других африканских стран поможет минимизировать риски заболевания коронавирусом, что позволит атлетам полноценно тренироваться и участвовать в соревнованиях», — приводит слова Матыцина официальный сайт Министерства спорта РФ.
- 19 июля 2021
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