Саммельвуо назвал единственный фактор, на который обращает внимание в Олимпийской деревне
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Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо поделился мнением об условиях проживания в Олимпийской деревне в Токио. По его словам, единственное, на что он обращает внимание, — жаркая погода.
«Здесь очень красиво. Номера нормальные. Все в одинаковых условиях, вполне достойно. По поводу условий, если честно, никто ничего даже не говорит – все сконцентрированы только на деле.
Единственное, на что я обращаю внимание – погода. Очень жарко, на улице +32. Причем такая температура ощущается не так в Москве или в Питере – тут слишком душно», — приводит слова финского специалиста пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).
Также Саммельвуо назвал главных фаворитов Олимпиады в Токио.
Новость по темеГлавный тренер сборной России по волейболу назвал главных фаворитов Олимпиады в Токио
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