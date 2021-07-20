Президент федерации тайского бокса РФ прокомментировал признание муайтая со стороны МОК

Сегодня, 20 июля, Международный олимпийский комитет на сессии в Токио проголосовал за признание шести международных спортивных федераций, в том числе тайского бокса (IFMA). Глава технической комиссии IFMA и президент Федерации тайского бокса — муайтай России Дмитрий Путилин высказался о перспективах российской сборной на мировой арене.



«Это огромная веха — признание МОК даёт возможность для развития муайтай во всех странах мира, серьёзно расширить пул соревнований, улучшить качественный состав спортсменов. Следующий шаг — войти в программу Олимпийских игр. В России тайский бокс всегда поддерживали, и национальная команда страны постоянно борется за золотые медали — последние два года на чемпионатах мира наша команда была первой в медальном зачёте», — приводит слова Путилина пресс-служба Федерации тайского бокса — муайтай России.

Новость по теме Фёдор Емельяненко отреагировал на решение МОК об официальном признании самбо