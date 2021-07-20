Президент федерации тайского бокса РФ прокомментировал признание муайтая со стороны МОК

Сегодня, 20 июля, Международный олимпийский комитет на сессии в Токио проголосовал за признание шести международных спортивных федераций, в том числе тайского бокса (IFMA). Глава технической комиссии IFMA и президент Федерации тайского бокса — муайтай России Дмитрий Путилин высказался о перспективах российской сборной на мировой арене.
«Это огромная веха — признание МОК даёт возможность для развития муайтай во всех странах мира, серьёзно расширить пул соревнований, улучшить качественный состав спортсменов. Следующий шаг — войти в программу Олимпийских игр. В России тайский бокс всегда поддерживали, и национальная команда страны постоянно борется за золотые медали — последние два года на чемпионатах мира наша команда была первой в медальном зачёте», — приводит слова Путилина пресс-служба Федерации тайского бокса — муайтай России.
- 20 июля 2021
-
22:51
-
22:39
-
22:15
-
21:28
-
21:00
-
20:55
-
20:23
-
20:11
-
19:58
-
19:46
-
19:33
-
18:55
-
18:33
-
18:18
-
18:16
-
17:59
-
17:28
-
16:34
-
15:37
-
15:33
-
15:29
-
15:28
-
15:22
-
15:00
-
14:52
-
14:48
-
14:39
-
14:31
-
14:18
-
13:59
-
13:28
-
13:28
-
12:15
-
12:10
-
11:29