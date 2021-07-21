Глава ВАДА заявил, что эпопея с допингом в России закончилась

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька высказался о ситуации по борьбе с допингом в России.

«Я считаю, что ситуация в самой России изменилась — конечно, там всё ещё есть нарушители антидопинговых правил, как и в любой стране, но мы больше не имеем дела с беспрецедентной системой допинг-поддержки, организованной с помощью правительства, которая когда-то потрясла мир спорта.

Россия была наказана, на этом завершилась целая эпопея. Создана дорожная карта для Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Если они будут подчиняться правилам, а РУСАДА останется независимым от правительства, оно вернётся в систему. Но это не вопрос ближайших недель или месяцев», — приводит слова Баньки Rzeczpospolita.