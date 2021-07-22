Алексеев — о попадании Лагиной и Самохиной в резерв: это болезненный вопрос для них

Тренер женской сборной России по гандболу Алексей Алексеев рассказал о форме игроков перед стартом Олимпиады в Токио.

«Вопрос про условия к игрокам. Вода горячая появилась. Нас всё устраивает, нам не играть.

С каждым днём форма лучше. В Новогорске показатели у всех игроков прибавились, сейчас осталась проблема только с акклиматизацией. Очень надеемся, что к играм выйдем на пик.



Как Анастасия Лагина и Дарья Самохина оценили назначение на роль запасных? Наверное, это болезненный вопрос для них. Но попасть в обойму и приехать сюда… Они тренируются с нами, я не считаю их запасными. Так считает регламент, они такие же члены нашей команды. Язык не поворачивается назвать их запасными. Так сложилось, что на данный момент должен играть сильнейший, но есть варианты для замен, варианты состава», — передаёт слова Алексеева корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.