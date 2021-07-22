Немов: отдать 15-20 лет спорту и не выступить из-за отсутствия гимна и флага — странно

Четырёхкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов прокомментировал выступление сборной России под нейтральным флагом на Играх в Токио.
«Думаю, все ребята, которые выступают за нашу страну, прекрасно понимают, откуда они. Отдать 15—20 лет спорту и не выступить из-за отсутствия гимна и флага — странно. Люди всю жизнь сознательно шли к победе на Олимпиаде. Тут надо просто сделать дело. А мы уже будем болеть и встречать их и с гимном, и с флагом. Главное, чтобы ребята добились цели», — сказал Немов в эфире YouTube-канала «Прекрасная Россия бу-бу-бу».
Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.
Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.
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