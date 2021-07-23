Лучница Ксения Перова — о Гомбоевой: смотрим, кто-то лежит. Скорее всего, солнечный удар

Российская лучница Ксения Перова рассказала о ситуации с соотечественницей Светланой Гомбоевой, которая потеряла сознание в ходе квалификационных соревнований на Олимпиаде в Токио.

«Мы с Еленой (Осиповой. — Прим. «Чемпионата») как раз отходили от щитов, обсуждали наш результат. Повернулись — смотрим, что кто-то лежит. Поняли, что это Света, побежали быстрее к ней. Скорее всего, это солнечный удар. Здесь очень жарко, асфальт прямо печёт. Волнение, конечно, тоже присутствует, но всё-таки главная причина — погода. Её увезли доктора. Сейчас соберём её вещи, лук и пойдём искать Свету», — приводятся слова Перовой в телеграм-канале Олимпийского комитета России.

В отборочных соревнованиях Гомбоева набрала 630 баллов и заняла 45-е место.