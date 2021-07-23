Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент с потерявшей сознание на ОИ российской лучницей

Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент с потерявшей сознание на ОИ российской лучницей
Аудио-версия:
Комментарии

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на ситуацию с российской лучницей Светланой Гомбоевой, которая потеряла сознание в ходе квалификации на летних Олимпийских играх в Токио (Япония).

«Надо разобраться, что со спортсменкой произошло. Но не будем забывать, что в 1964 году летняя Олимпиада в Токио была проведена в октябре. Это было связано как раз с жарой страшной, которая сейчас уже началась. Ещё и влажность наступает на пороге августа. Тут не исключено, что тепловой удар или солнечный. Тут нужно беречь себя не только от ковида, но ещё и от страшного токийского солнца.

Здесь на Олимпиаде победят не только самые крепкие с точки зрения физической формы и иммунитета, но и самые мудрые по отношению к самому себе. Поэтому за собой, за здоровьем нужно следить максимально внимательно. А девушке — здоровья!» — цитирует Губерниева сайт «Матч ТВ».

В отборочных соревнованиях Гомбоева заняла 45-е место.

Новость по теме
Стало известно состояние российской лучницы, потерявшей сознание на Олимпиаде в Токио
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021