Посол Игр-2020 Евгения Медведева обратилась к российским олимпийцам

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы фигуристка Евгения Медведева поддержала российских спортсменов, которые выступают на Олимпийских играх — 2020.
Медведева является послом сборной России на Олимпиаде-2020, но не поехала в столицу Японии из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Евгения призвала болельщиков поддерживать национальную команду дистанционно.
«Друзья, ура! Наконец-то начались долгожданные летние Олимпийские игры, которые мы с вами ждали целых пять лет.
Сейчас очень непростое время, но давайте пожелаем нашей сборной здоровья, выдержки, терпения и, конечно же, новых рекордов. Болеем за наших в Токио!» – сказала Медведева в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».
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