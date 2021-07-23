Пропавший в Японии угандийский тяжелоатлет Джулиус Сэкитолеко вернулся домой

20-летний угандийский тяжелоатлет Джулиус Сэкитолеко, который ранее совершил побег по прибытии в Японию на Олимпиаду, вернулся в Уганду.

Джулиус был найден японской полицией и возвращён в свою страну. Министр иностранных дел Уганды заявил, что штангист нарушил кодекс поведения олимпийской команды, но теперь получит психологическую поддержку.

Ранее сообщалось, что Сэкитолеко, пропавший из расположения своей команды в Японии, оставил записку, в которой сообщил, что не хочет возвращаться в Уганду, так как жизнь там трудна, и попросил членов своей делегации передать его вещи жене на родине. Исчезновение тяжелоатлета обнаружили тогда, когда к нему пришли, чтобы он сдал тест на коронавирус. Спортсмена не оказалось в номере гостиницы, где он проживал. Позже стало известно, что он купил билет на скоростной поезд в Японии.