Пропавший в Японии угандийский тяжелоатлет Джулиус Сэкитолеко вернулся домой

20-летний угандийский тяжелоатлет Джулиус Сэкитолеко, который ранее совершил побег по прибытии в Японию на Олимпиаду, вернулся в Уганду.
Джулиус был найден японской полицией и возвращён в свою страну. Министр иностранных дел Уганды заявил, что штангист нарушил кодекс поведения олимпийской команды, но теперь получит психологическую поддержку.
Ранее сообщалось, что Сэкитолеко, пропавший из расположения своей команды в Японии, оставил записку, в которой сообщил, что не хочет возвращаться в Уганду, так как жизнь там трудна, и попросил членов своей делегации передать его вещи жене на родине. Исчезновение тяжелоатлета обнаружили тогда, когда к нему пришли, чтобы он сдал тест на коронавирус. Спортсмена не оказалось в номере гостиницы, где он проживал. Позже стало известно, что он купил билет на скоростной поезд в Японии.
- 23 июля 2021
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