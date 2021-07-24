Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Российский саблист Ибрагимов не вышел в финал ОИ-2021

Российский саблист Ибрагимов не вышел в полуфинал Олимпиады
Аудио-версия:
Комментарии

Российский саблист Камиль Ибрагимов не вышел в полуфинал Олимпийских игр в Токио.

В 1/4 финала россиянин проиграл со счётом 14:15 представителю Южной Кореи Ким Джон Хвану.

До этого Ибрагимов победил немца Матьяша Сабо в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио. Встреча завершилась со счётом 15:13 в пользу российского спортсмена.

Ранее выступление в 1/16 финала турнира завершили российские саблисты Константин Лоханов, уступивший Ким Джон Хвану (11:15), и Вениамин Решетников, потерпевший поражение от египтянина Зиада Элс-Сисси (13:15).

Напомним, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил о вводе в Токио с 12 июля режима чрезвычайной ситуации из-за роста количества случаев заражения ковидом. Ранее стало известно, что церемонии открытия и закрытия летних Игр также пройдут без зрителей. Однако разрешено присутствовать VIP-гостям.

Олимпиада пройдёт с 23 июля по 8 августа.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся

Олимпиада 2020. Фехтование
Мужчины. Сабля. 1/4 финала
24 июля 2021, суббота. 09:55 МСК
Окончено
Олимпиада-2020. Россия ударно стартовала в волейболе! Триумф в теннисе и баскетболе! LIVE Олимпиада-2020. Россия ударно стартовала в волейболе! Триумф в теннисе и баскетболе! LIVE
Новость по теме
Российский саблист Ибрагимов вышел в четвертьфинал Игр
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021