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Министр спорта России: Анастасия Галашина будет представлена к государственной награде

Министр спорта России: Анастасия Галашина будет представлена к государственной награде
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил Анастасию Галашину, которая завоевала серебро в стрельбе из винтовки на Олимпиаде в Токио. Это первая награда сборной России на Играх-2020.

«Очень рад за Анастасию Галашину, завоевавшую серебряную медаль для российской команды на Олимпиаде в Токио в стрельбе из пневматической винтовки. Россиянка долго лидировала, а в заключительном выстреле совсем чуть-чуть не хватило до золота. Но всё равно это большое достижение для молодой спортсменки.

Поздравляю Настю и её тренеров. Уверен в её дальнейших успехах на самых значимых соревнованиях. Как и все победители и призёры Игр, Анастасия будет представлена к государственной награде. Счёт нашим медалям открыт! Желаю всей российской команде уверенно двигаться к намеченным целям и одержать яркие победы!» — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта России.

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