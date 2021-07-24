Валуев: первый день Олимпиады можно назвать успешным для российской сборной

Российский боксёр Николай Валуев подвёл итоги первого игрового дня для сборной России на Играх в Токио.

«Радуемся, что взяли первую медаль, но надо отметить: и другие наши спортсмены неплохо начали. До медалей некоторым далеко, но идёт командный зачёт: Медведев — молодец, баскетболистки неплохо выступили, прошли дальше в гребле. Дзюдо чуть расстроило, но это спорт — ничего не поделаешь. Первый день уже можно назвать успешным для российской сборной», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.