Эквадорский велогонщик Карапас выиграл золото Игр-2020 в групповой гонке, Сиваков — 32-й

Эквадорский велогонщик Ричард Карапас стал победителем шоссейной групповой гонки на Олимпийских играх в Токио.



Спортсмен преодолел дистанцию 234 км за 6 часов 5 минут 26 секунд. Вторым стал бельгиец Ваут ван Арт, третьим финишировал словенец Тадей Погачар.

В гонке принимали участие российские спортсмены. Павел Сиваков занял 32-е место, Александр Власов — 59-е. Ильнур Закарин не завершил гонку.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.