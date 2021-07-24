Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2020 Новости

Эквадорский велогонщик Карапас выиграл золото Игр-2021 в групповой гонке, Сиваков — 32-й

Эквадорский велогонщик Карапас выиграл золото Игр-2020 в групповой гонке, Сиваков — 32-й
Аудио-версия:
Комментарии

Эквадорский велогонщик Ричард Карапас стал победителем шоссейной групповой гонки на Олимпийских играх в Токио.

Спортсмен преодолел дистанцию 234 км за 6 часов 5 минут 26 секунд. Вторым стал бельгиец Ваут ван Арт, третьим финишировал словенец Тадей Погачар.

В гонке принимали участие российские спортсмены. Павел Сиваков занял 32-е место, Александр Власов — 59-е. Ильнур Закарин не завершил гонку.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада 2020. Велоспорт
Шоссе. Мужчины. Групповая гонка
24 июля 2021, суббота. 05:00 МСК
Окончено
1
Ричард Карапас
Эквадор
6:05:26
2
Ваут ван Арт
Бельгия
+1:07
3
Тадей Погачар
Словения
+1:07
Новость по теме
Российский саблист Ибрагимов не вышел в полуфинал Олимпиады
Комментарии
Новости. Олимпиада 2020
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021