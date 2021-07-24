Журова: серебро Галашиной на Олимпиаде — приятная неожиданность. Все ставили на другую

Российская конькобежка Светлана Журова прокомментировала второе место Анастасии Галашиной на Играх в Токио.
«Я с самого начала говорила: надо надеяться на стрельбу. И говорила про неожиданность. Так оно и вышло: это серебро — приятная неожиданность, ставили все на другую спортсменку, плюс в квалификации у Галашиной было хуже. В любом случае серебро — это радостное событие, стрельба мне всегда очень нравилась.
Поздравляю, теперь только вперёд.
Жалко, что не вышло в велоспорте, и, конечно, результат в дзюдо расстроил. Но так бывает», — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.
- 24 июля 2021
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